Эксперт: мошенник с сайта знакомств часто выдает себя за моряка или военного

Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников на сайте знакомств Эксперт: мошенник с сайта знакомств часто выдает себя за моряка или военного

Москва9 ноя Вести.Мошенники на сайтах знакомств часто выдают себя за людей, которые подолгу находятся в командировках, - военных, моряков, вахтовиков или сотрудников нефтяных компаний. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора общества "Знание" по безопасности Владимир Максименко.

Одна из распространенных уловок мошенников - постоянная невозможность встретиться. Новый знакомый может представляться военным, врачом, моряком, вахтовиком или сотрудником нефтяной компании, который якобы находится в длительной командировке отметил Максименко

По словам эксперта, причины и объяснения могут меняться, но собеседник остается на расстоянии, и проверить его слова становится труднее. После того, как злоумышленник завоевал доверие, он просит перевести деньги.

Максименко советует задавать вопросы о местонахождении человека и сроках встречи. Если вместо четких ответов появляются новые обстоятельства, это должно насторожить.

Также рекомендуется обратить внимание на отказ от видеозвонков. Новый знакомый может присылать много фото, но каждый раз находить причину не включать камеру. При этом фотографии сами по себе не подтверждают личность - их могут взять из чужого профиля или открытых источников.