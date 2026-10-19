Москва19 окт Вести.Мошенники стали пользоваться осенней призывной кампанией в России как прикрытием для того, чтобы выманивать персональные данные у военнообязанных. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов и требуют от жертвы назвать код из sms-сообщения.

Здесь самое интересное то, как мошенники заставляют человека самостоятельно назвать код из sms, чтобы получить данные россиян. Они выбирают актуальный повод. Осенний призыв начался 1 октября, поэтому звонок из "военкомата" сейчас не покажется человеку странным подчеркнул Щербаченко

Ранее он рассказал, как преступники "прогревают" будущих жертв звонками. По его словам, если человек принял звонок от абонента с незнакомым номером, то мошенники запомнят его как потенциальную цель.