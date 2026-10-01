Киберполиция предупредила о мошеннической схеме со звонком из военкомата Киберполиция сообщила о мошеннических звонках якобы из военкомата

Москва1 окт Вести.Аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками военкомата, и просят назвать код из сообщения. Об этой схеме предупредила Киберполиция России в MAX.

По данным ведомства, эта схема особенно актуальна во время осеннего призыва.

Злоумышленники связались с 19-летним молодым человеком под предлогом уточнения данных и замены приписного свидетельства. Чтобы записаться на прием в военный комиссариат, его попросили назвать код из сообщения, который, по легенде, является номером "электронной повестки" говорится в сообщении

Киберполиция напомнила, что реальные сотрудники военкомата не звонят гражданам с предложением записаться в электронную очередь по коду из сообщения. Если возникли сомнения, проверить наличие повестки можно напрямую в отдельном приложении или в разделе портала "Госуслуги".