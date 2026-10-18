Москва18 окт Вести.Сброшенные звонки помогают телефонным мошенникам выявлять потенциальных жертв. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в разговоре с NEWS.ru.

Он объяснил, что речь идет о ситуациях, когда человек отвечает на звонок с незнакомого номера, а на другом конце провода тишина. При попытке перезвонить ответа также нет.

В 95% случаев вы просто забудете об этом и продолжите заниматься своими делами. На самом деле именно так мошенники "прогревают" тех, кого будут пытаться обмануть в будущем. Это психологическая техника для подготовки жертвы к последующему обману сказал эксперт

По его словам, цель аферистов – вызвать доверие, любопытство или чувство тревоги, чтобы человек стал более восприимчив к требованиям аферистов. Щербаченко добавил, что те, кто отвечает на подозрительные вызовы или самостоятельно перезванивают, могут попасть в списки мошенников для следующих обзвонов. Такие действия – сигнал для обманщиков, что человек беспокойный, наивный или слишком ответственный.

Таких абонентов отфильтровывают и добавляют в отдельный список для последующего обзвона. подчеркнул он

Собеседника издания добавил, что злоумышленники могут также использовать более сложные схемы. В их числе – переписки и разговоры, где сначала предлагают скидки, бонусы или сообщают о выигрыше в конкурсе.