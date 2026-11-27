Москва27 ноя Вести.Телефонные мошенники заставляют людей расставаться с деньгами не гипнозом, а сценариями, в которых учтены слабости человеческого мышления. Как пишет KP.RU, об этом в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал научный журналист, член комиссии Российской академии наук по популяризации науки Алексей Водовозов.

Гипноза там нет. Для того чтобы именно эта техника работала, нужен контакт один на один, спокойная обстановка и глаза в глаза... А что работает? Скрипты, написанные специалистами. Они идут по сценарию, в котором учтены человеческие слабости. И на каждого человека найдется свое когнитивное искажение, потому что на каком-то из этапов его критическое мышление даст сбой пояснил Водовозов

Когнитивными искажениями называют особенности мышления, при которых человек неверно оценивает факты. Особое внимание преступники уделяют пожилым людям: по словам эксперта, у них физиологически снижена критичность, и они больше доверяют звонящим, которые говорят о Социальном фонде, обязательном медицинском страховании или поликлинике. Используются максимально реалистичные ситуации, похожие на настоящие.

Подростков, по словам Водовозова, довольно быстро вынуждают испытывать чувство вины и затем манипулируют им. При отсутствии нормального контакта с родителями несовершеннолетний долго скрывает происходящее. С пожилыми людьми, как правило, ограничиваются разовым контактом, после которого те сразу отдают все имеющиеся средства.

Эксперт также усмотрел сходство между современными аферистами и "экстрасенсами" Анатолием Кашпировским и Аланом Чумаком, которые в конце 1980-х и начале 1990-х собирали у телевизоров миллионы зрителей. В обоих случаях, по его словам, используются слабости людей и простые решения: "вам не нужно идти к врачу, вам достаточно просто поставить трехлитровую банку перед телевизором". Мошенники при этом предлагают не исцеление, а возможность спасти сбережения, избежать неприятностей или защитить близких.