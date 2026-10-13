Раскрыто, как по видеообращению человека понять, что он под влиянием аферистов Военный эксперт Казанин: речь человека может выдать влияние мошенников на него

Москва13 окт Вести.Видеообращения россиян, подвергшихся манипуляциям со стороны украинских злоумышленников, можно распознать по особенностям речи и мимике говорящих. Об этом рассказал в беседе с ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

По его словам, людей незаметно побуждают произносить нужные слова. Этого добиваются с помощью техник внушения: особого построения фраз, внушающего тона и монотонной интонации.

Когда люди видят такое видео, прежде всего задаются вопросами: "Не запрограммирован ли человек, не провокатор ли он, не находится ли он под воздействием каких-то препаратов, может быть, человека запугали?" Потому что мы видим: речь, поведение, выражение лица - не совсем естественное... То есть, психологические приемы, которые украинские спецслужбы применяют в отношении граждан нашей страны, потерявших своих близких, сказываются на качестве материала рассказал Казанин

Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали совершать более персонализированные атаки на россиян. Теперь аферисты предлагают жертве не абстрактную историю, а легенду, которая будто связана с ее жизнью.