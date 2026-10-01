Москва1 окт Вести.Несмотря на появление новых мошеннических схем, у телефонных аферистов остаются характерные признаки. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко изданию RT.

По словам Щербаченко, насторожить должны звонки якобы от банка или других организаций, особенно если речь идет о "безопасных счетах", "подозрительных транзакциях" и срочных переводах. Также явные признаки мошенников – просьбы назвать ПИН-код, CVV или код из СМС и любые попытки свести разговор к деньгам, например предложить перевод средств или выгодный обмен валюты.

Если с первых секунд разговора собеседник подталкивает к какому-то действию, скорее всего, это мошенник. "Срочно", "немедленно" – это любимые слова телефонных жуликов. В ходе диалога незнакомец из телефонной трубки продолжит вас подгонять: "Если не переведете деньги на безопасный счет, их украдут", "Еще пара минут и будет поздно!" разъяснил он

Еще одним признаком эксперт назвал попытки давить на эмоции. Злоумышленники могут пугать потерей денег или рассказывать, что знакомый якобы попал в беду и ему срочно нужна помощь.

Щербаченко считает, что лучший способ защититься от телефонных мошенников – не вступать с ними в разговор и сразу прекращать подозрительный звонок.

Ранее стало известно, что мошенники используют новую многоэтапную схему обмана россиян: выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и направляют жертв на поддельные сайты, где предлагают проверить "табельный номер".