Москва13 сен Вести.Главными признаками телефонного мошенничества являются просьбы собеседника перевести деньги и предоставить персональные данные. Об этом ИС "Вести" заявил статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Нужно понимать, что способы обмана каждый день будут новые. Но красные флаги, они примерно будут оставаться теми же самыми. Это просьба перевести средства и это просьба предоставить данные определенные персональные. То есть, это уже как бы то, что заставляет задуматься. Мы понимаем, что подписи, печати сейчас очень легко подделываются