Москва1 окт Вести.Мошенники придумали многоступенчатую схему обмана россиян: они маскируются под правоохранителей и заманивают на фальшивые сайты, где предлагают проверить "табельный номер". Об этом рассказали РИА Новости в IT-компании F6.

По данным F6, аферисты создали сайты вымышленных "Сервиса проверки федеральных госслужащих" и "Межведомственного портала идентификации", на которые направляют пользователей, когда звонят якобы от имени правоохранительных ведомств. В разговоре мошенник озвучивает "табельный номер" и предлагает проверить его на таком ресурсе.

Фальшивые сайты подтверждают то, что говорит звонящий. Если человек сомневается, его просят вбить в поисковик название вымышленного сервиса. Ресурсы предлагают "быстрый доступ к данным по табельному номеру" и позиционируются как официальный сервис для уполномоченных сотрудников, хотя на самом деле это ложь.

В F6 отметили, что схема является результатом эволюции телефонного мошенничества. Злоумышленники используют все больше ресурсов и "действующих лиц", чтобы отключить критическое мышление. Суть все та же: убедить пользователя перейти по ссылке или назвать код из СМС, а затем внушить, что это приведет к непоправимым последствиям. На втором этапе подключаются мошенники от имени сотрудников правоохранительных органов.

Ранее заместитель директора Фонда "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка.рф" Народного фронта Алла Храпунова рассказала ИС "Вести", как мошенники используют против россиян оставленный ими в социальных сетях цифровой след – подробности про себя, своих близких и родных.