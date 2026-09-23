Аферисты используют схему с долгами по налогам для обмана граждан Мошенники направляют россиянам сообщения о долгах по налогам

Москва23 сен Вести.Схему с сообщениями о якобы неуплате налогов используют злоумышленники для обмана россиян, сообщило РИА Новости со ссылкой на специалистов IT-компании F6.

Через мессенджеры пользователям от имени госведомства направляют ложные сообщения о "неисполненных налоговых обязательствах" и предлагают по скрытым ссылкам перейти на фальшивые сайты организации рассказали в организации

Аферисты пишут с аккаунтов с вымышленными именами, а в качестве фото используют символику государственных ведомств. В сообщении содержится фишинговая ссылка, при открытии которой появляется окно для ввода кода, якобы подтверждающего вход в личный кабинет "Госуслуг". После этого сайт выводит на экран сообщение о взломе аккаунта на портале госуслуг и номер "службы поддержки". Позвонив по номеру, жертва попадает в мошеннический колл-центр.