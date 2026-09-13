"Письма из налоговой": россиян снова пытаются обмануть Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговой декларации

Москва13 сен Вести.Мошенники стали обманывать россиян с помощью бумажных писем, в которых находится корректировка налоговой декларации. Об этом РИА Новости рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Сенатор добавил, что люди затем получают электронные уведомления о якобы новом извещении в личном кабинете со ссылкой на фишинговую копию сайта налоговой.

Для ознакомления с ним предлагается перейти по приложенной ссылке отметил Шейкин

По его словам, если человек перейдет по ссылке, где ему предложат авторизоваться, и введет свои логин и пароль, то его данные окажутся у мошенников.

Шейкин посоветовал россиянам не переходить ни по каким ссылкам, а самостоятельно проверить личный кабинет налогоплательщика, чтобы убедиться в появлении там нового документа.

Кроме того, можно проверить налоговую задолженность на "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что злоумышленники обманывают россиян, заявляя, что конвертация их денежных средств в цифровой рубль обязательна.