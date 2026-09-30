Москва30 сен Вести.В социальных сетях люди оставляют цифровой след – подробности про себя, своих близких и родных. Этот след невозможно удалить, и мошенники им активно пользуются для создания персональных схем обмана. Об этом рассказала в беседе с ИС "Вести" заместитель директора Фонда "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка.рф" Народного фронта Алла Храпунова.

Она пояснила: с помощью искусственного интеллекта преступники считывают личную информацию о своей жертве и дальше используют ее для совершения мошенничества.

Программы, которые считывают информацию, которая, в принципе, есть о вас в сети, обрабатывают мгновенно и составляют так называемый портрет. Это может быть и косвенный психологический портрет, что на вас может повлиять, какие аргументы. И, конечно, кучу личной информации сказала Храпунова

Эксперт привела в пример покупки в магазине, о которых человек поделился в переписке или выставил данные в интернете.

Например, человек покупает в каком-то магазине. Ну, давайте возьмем там какой-то, например, супермаркет. И вот мошенники быстро адаптировали схему, и у нас есть информация о том, что переданы в управление активами, например, зарубежные гипермаркеты, и мошенники быстро среагировали, они начинают звонить покупателям супермаркетов и запугивать, якобы покупки в этих супермаркетах являются финансированием там недобросовестных и так далее, начинают запугивать людей и говорить, что нужно срочно показывать лояльность, переводить деньги и так далее отметила она

Кроме того, аферисты нередко используют дату рождения, которую люди чаще всего предпочитают не скрывать в своих аккаунтах в социальных сетях.

Конечно, мошенники тоже начинают адресно слать, например, именинникам уведомления: "Вы можете прямо сейчас срочно купить подписку, например, со скидкой 50%". И вот люди, конечно радуются этому… Нам вот часто говорят: "Кто сливает эти базы?" Да никто не сливает. Люди сами все про себя рассказывают. Что купили, где купили, когда были, куда ездили добавила эксперт

Ранее Министерство внутренних дел России напомнило единственный верный вариант защиты от мошенников. В ведомстве отметили, что лучше всего немедленно прекращать любые разговоры с неизвестными людьми.