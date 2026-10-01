Лантратова назвала признаки, по которым можно распознать телефонных мошенников Лантратова: аферисты просят перевести деньги на "безопасные" или "единые" счета

Москва1 окт Вести.Мошенники во время телефонного разговора пытаются убедить граждан как можно быстрее перевести деньги на так называемые "безопасные", "резервные" или "единые" счета, однако банки и госорганы не используют такие схемы и счета, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью РИА Новости.

Аферисты могут представляться сотрудниками банков и предупреждать, что кто-то пытается похитить деньги со счета гражданина. После этого они сразу же предлагают срочно перевести деньги на другой, "безопасный счет", отметила Лантратова.

"Безопасного счета" не существует. Это важно запомнить буквально. Если вам предлагают срочно перевести деньги на "безопасный", "резервный" или "единый" счет, перед вами мошенники приводит РИА Новости слова Лантратовой

Сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают коды из СМС и push-уведомлений, ПИН-коды, данные банковских карт, логины и пароли от приложений.

Аферисты же стараются убедить граждан установить программу для "защиты счета", "проверки телефона" или видеосвязи. Однако такого рода приложения опасны: они дают преступникам возможность удаленно управлять устройством и получать доступ к банковским услугам, подчеркнула Лантратова.

Аферисты также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, госуслуг или служб доставки. При этом они нередко заранее знают некоторые сведения о человеке, в том числе имя, адрес или сведения о недавних покупках.

Человека пугают, торопят и не дают времени подумать. Именно поэтому первое и самое важное правило финансовой безопасности - не принимайте решений о деньгах во время неожиданного звонка заключила Лантратова

Минцифры подготовило третий пакет мер борьбы с кибермошенниками, предложив создать базу участников мошеннических схем. Кроме того, министерство предлагает создать единую платформу согласий гражданина на "Госуслугах", ввести контроль за распространителями сим-карт, а также запретить продажу предоплаченных и предактивированных сим-карт.