Эксперт предупредил о фальшивой рекламе товаров и инвестиций с участием звезд Эксперт Щербаченко: мошенники начали использовать дипфейки звезд для обмана

Москва21 ноя Вести.Мошенники распространяют видео с поддельными лицами и голосами известных актеров, артистов и блогеров, чтобы рекламировать несуществующие товары и сомнительные инвестиционные предложения. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам специалиста, для создания таких роликов злоумышленники применяют искусственный интеллект, который позволяет имитировать внешность, голос и манеру речи знаменитостей.

Цель такой рекламы – заставить вас перейти по ссылке, перевести деньги или оплатить несуществующий товар. Будьте внимательны: знакомое лицо в рекламе не гарантирует, что предложение настоящее подчеркнул Щербаченко

Эксперт рекомендовал проверять информацию на официальных ресурсах знаменитостей и компаний, не доверять подозрительно низким ценам и внимательно изучать адреса сайтов. Он также обратил внимание на то, что мошенники могут копировать оформление настоящих интернет-магазинов и использовать похожие домены. Дополнительным признаком обмана может стать предложение перейти в мессенджер для оформления заказа.

Щербаченко призвал не вводить данные банковских карт на незнакомых страницах, не устанавливать приложения из неофициальных источников и не сообщать коды из СМС. Кроме того, он посоветовал не предоставлять посторонним удаленный доступ к телефону или компьютеру и сверять подозрительную информацию с крупными СМИ и официальными источниками.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме с перерасчетом коммунальных платежей. От имени энергосбытовой компании злоумышленники создают специальную закрытую группу.