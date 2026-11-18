Москва18 ноя Вести.Мошенники прибегают к различным уловкам, чтобы привлечь пользователей сети на сайт своего подставного магазина. Один из приемов – выставить очень низкие цены на товары. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Если товар стоит значительно дешевле, чем в других магазинах, и при этом нет понятного объяснения, – это повод насторожиться пояснил эксперт

Он добавил, что также стоит обращать внимание на доменное имя сайта. Если оно содержит подозрительные символы, лучше не доверять магазину.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут похитить их данные или средства на площадках по продаже игровой валюты.