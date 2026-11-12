Москва12 ноя Вести.Предложения товаров по очень низким ценам или с огромными скидками, а также просьбы продавца перейти для оформления покупки и оплаты в мессенджер могут быть признаками мошенничества. Особенно это касается периода масштабных распродаж, в том числе "черной пятницы".

Об этом рассказал ТАСС эксперт платформы "Мошеловка" Галактион Кучава.

Специалист назвал три главных признака, которые должны насторожить.

Во-первых, любые предложения с аномально низкими ценами или скидками свыше 70-80% – это почти всегда приманка. Во-вторых, если продавец настаивает на переходе в мессенджер, оплате по сторонней ссылке или переводе на личную карту, от покупки лучше отказаться. В-третьих, коды подтверждения нельзя сообщать никому, даже если собеседник знает номер заказа и сумму покупки сообщил Кучава

Эксперт также призвал перепроверять информацию об акциях на официальных ресурсах магазинов – на сайте или в приложении. Кроме того, он напомнил, что для защиты от мошенников следует установить двухфакторную аутентификацию и обращать внимание на предупреждения оператора связи, телефона или антивируса.

Ранее Банк России посоветовал россиянам завести отдельную карту для онлайн-покупок.