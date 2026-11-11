Банк России призвал россиян завести отдельную карту для онлайн-покупок Банк России посоветовал завести отдельную карту для покупок в "черную пятницу"

Москва11 ноя Вести.Россиянам стоит завести отдельную карту для онлайн-покупок, сообщает Банк России.

Если же гражданин пострадал от действий аферистов, то необходимо сразу заблокировать карту и в течение суток подать в банк заявление о несогласии с операцией и взять выписку по счету.

Для онлайн-покупок заведите отдельную банковскую карту и перед покупкой переводите на нее ровно ту сумму, которая нужна отмечает ЦБ

Мошенники не смогут списать больше денег, чем есть на карте, даже если получат доступ к ней, уточняет ЦБ.

В ЦБ также отметили, что злоумышленники могут создавать поддельные сайты, предлагая большие скидки в преддверии распродаж, приуроченных к "черной пятнице".

Между тем мошенники в России переключились с краж данных банковских карт на похищение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах в преддверии распродаж "11.11" и "черной пятницы".