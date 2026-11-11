В ЦБ предупредили о поддельных сайтах со скидками в период распродаж ЦБ: мошенники в период распродаж создают поддельные сайты с большими скидками

Москва11 ноя Вести.Мошенники могут создавать фейковые сайты с большими скидками в преддверии распродаж, приуроченных к "черной пятнице".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Злоумышленники, как уточняется, регулярно меняют схемы и сценарии хищения средств, адаптируя их под актуальную повестку.

В том числе они используют для этого акцию "черная пятница": в период распродаж мошенники создают поддельные сайты, где предлагают товары или услуги со значительными скидками, высоким кешбэком и подарками сказали в Банке России

Регулятор советует гражданам проверять адреса страниц, а также делать интернет-покупки только на сайтах с безопасным соединением.

Накануне старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "МегаФона" Борис Лопатин отметил, что во время большой распродажи мошенники также могут распространять фальшивые промокоды и рассылать сообщения о проблемах с доставкой заказов. По его словам, под видом предоставления скидки аферисты пытаются выманить банковские и учетные данные граждан.

Между тем директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров подчеркнул, что кибермошенничество остается практически неизменным в своей основе, несмотря на разнообразие схем и форм.