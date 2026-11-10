Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников во время распродажи 11.11 IT-эксперт Лопатин предупредил о мошеннических схемах во время распродажи 11.11

Москва10 ноя Вести.Во время масштабной распродажи в честь дня Всемирного шоппинга 11 ноября мошенники могут заманивать покупателей на поддельные сайты интернет-магазинов, распространять фальшивые промокоды и рассылать сообщения о проблемах с доставкой заказов. Об этом ИС "Вести" рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "МегаФона" Борис Лопатин.

Как подчеркнул эксперт, самое опасное в таких схемах то, что под видом скидки или подтверждения покупки мошенники пытаются выманить банковские и учетные данные. В разгар распродаж они делают копии сайтов крупных маркетплейсов и заманивают низкими ценами, а чтобы покупатель не раздумывал, сообщают об ограниченном количестве товаров или скором завершении акции.

Главное правило при получении подобных предложений - не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить на открывшихся страницах данные банковских карт, логины и пароли. Если скидка кажется слишком привлекательной, лучше самостоятельно зайти в официальное приложение магазина и проверить, действительно ли действует такая акция. Также стоит обращать внимание на адрес сайта и отправителя сообщения: мошенники могут использовать названия и оформление, похожие на оригинальные сказал он

Особую осторожность стоит проявлять при сообщениях с промокодами, бонусами и бесплатными подарками, отмечает Лопатин. Такие ссылки могут приходить и от знакомых, чьи аккаунты были взломаны.

Еще одна схема связана с доставкой: мошенники представляются сотрудниками маркетплейсов или курьерами и просят уточнить адрес, доплатить за доставку или назвать код из СМС.

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним коды подтверждения, даже если собеседник утверждает, что они необходимы для доставки заказа. Такие коды могут использоваться для входа в личные кабинеты и подтверждения различных операций. Если возникли сомнения, нужно завершить разговор и самостоятельно проверить информацию в приложении магазина или связаться с его поддержкой по официальным каналам уточнил Лопатин

В качестве дополнительной меры защиты Лопатин рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию в аккаунтах интернет-магазинов и маркетплейсов, а также использовать отдельную банковскую карту для онлайн-покупок с ограниченным балансом или лимитом расходов. Если реквизиты уже введены на подозрительном сайте, нужно как можно быстрее связаться с банком и заблокировать карту, а при передаче пароля - сменить его и завершить все посторонние сеансы в аккаунте.

Ранее в Общественной палате также предупредили россиян о фейковых онлайн-магазинах в период распродаж.