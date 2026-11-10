Мошенники открыли охоту на аккаунты россиян в преддверии распродаж Мошенники перед ноябрьскими распродажами активно крадут аккаунты в соцсетях

Москва10 ноя Вести.В преддверии распродаж "11.11" и "черной пятницы" мошенники в России переключились с краж данных банковских карт на похищение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах: на поддельные сайты, имитирующие такие сервисы, приходится до 40% всех атак, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз "МегаФона".

По данным оператора, ссылки на фишинговые страницы рассылают через соцсети, мессенджеры и почту под видом персональных скидок, закрытых распродаж, подарочных сертификатов, подаренной подписки или просьб проголосовать за ребенка. Данные, введенные на поддельных страницах авторизации, открывают злоумышленникам доступ к аккаунту, после чего вредоносные ссылки уходят знакомым от имени владельца. Предупредить о таких сообщениях антифрод-системы не могут: переписка идет через интернет, минуя мобильную инфраструктуру.

Ссылки ведут на поддельные сайты магазинов, где пользователей просят войти в аккаунт или ввести данные банковской карты... Полученная информация может быть использована для кражи аккаунтов или денег рассказал изданию руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков

В 2024 году в сезон распродаж попытки абонентов перейти на фишинговые сайты участились почти на треть к среднегодовым значениям при росте трафика маркетплейсов на 13%, а в 2026 году поддельные маркетплейсы сместились на четвертое место среди используемых мошенниками сайтов.

Директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов "МегаФона" Сергей Хренов рекомендовал включать двухфакторную аутентификацию, не игнорировать предупреждения защитных систем и проверять предложения на официальных сайтах магазинов.