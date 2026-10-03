Мошенники рассылают поздравления с днем рождения под видом операторов связи

Фейковые поздравления: мошенники стали выдавать себя за операторов связи Мошенники рассылают поздравления с днем рождения под видом операторов связи

Москва3 окт Вести.Мошенники, представляясь сотрудниками мобильных операторов, поздравляют россиян с днем рождения и рассылают фишинговые ссылки, обещая подарок.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Злоумышленники заранее выясняют дату рождения абонента, после чего направляют ему на электронную почту или в sms сообщение, замаскированное под письмо от оператора связи.

При этом аферисты пытаются полностью скопировать фирменный стиль и логотипы компании. Потенциальной жертве обмана обещают "подарок" - удвоение суммы на счете.

Для активации бонуса мошенники просят внести средства якобы на счет мобильного оператора, но ссылка для пополнения ведет на фишинговый сайт, который внешне повторяет официальную страницу пополнения через Систему быстрых платежей (СБП).

В результате деньги поступают злоумышленникам, а баланс телефона остается прежним.

В этой связи эксперты рекомендовали гражданам пополнять баланс только через официальные мобильные приложения оператора или банка.

"Красная кнопка" для борьбы с мошенниками заработает на портале госуслуг в течение этого года, сообщил 1 октября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.