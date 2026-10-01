Григоренко: "красная кнопка" от мошенников заработает на "Госуслугах" в 2026 г. Григоренко: на "Госуслугах" появится "красная кнопка" от мошенников

Москва1 окт Вести.В текущем году на "Госуслугах" появится "красная кнопка" для борьбы с мошенниками. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Он указал, что к сервису подключаются банки и операторы связи.

Дорабатываем "красную кнопку" на "Госуслугах" … "Кнопка" заработает в этом году рассказал Григоренко

Сервис предназначен для помощи людям, столкнувшимся с мошенничеством, отметил он.

Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку пояснил вице-премьер

При этом аферисты не смогут перевести деньги от имени пользователя или поменять пароли.

Ранее заместитель директора Фонда "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка.рф" Народного фронта Алла Храпунова рассказала ИС "Вести", как мошенники создают персональные схемы обмана. Она пояснила, что с помощью искусственного интеллекта аферисты считывают личную информацию о своей жертве и дальше используют ее для совершения мошенничества. Это могут быть покупки в магазине, о которых человек поделился в переписке, или же его данные в интернете.