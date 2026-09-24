Григоренко заявил, что "Госуслуги" идут к тому, чтобы угадывать мысли граждан Григоренко: "Госуслуги" при помощи ИИ приближаются к угадыванию мыслей граждан

Москва24 сен Вести.Портал "Госуслуги" при помощи внедрения искусственного интеллекта движется к тому, чтобы угадывать потребности граждан и настраивать услуги персонально под каждого. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Отвечая на вопрос, будут ли "Госуслуги" вскоре угадывать мысли граждан, вице-премьер подтвердил, что работа в этом направлении ведется.

Да, мы к этому идем. Те же жизненные ситуации, когда мы объединяем 15–17 самостоятельных государственных услуг в жизненную ситуацию, это, собственно говоря, поход как раз в эту сторону. Мы упрощаем, мы делаем это удобнее, мы делаем это под ситуацию, добавляя еще искусственный интеллект в жизненную ситуацию, мы это донастраиваем фактически персонально под конкретного гражданина сказал Григоренко

Ранее вице-премьер рассказал, как работает система жизненных ситуаций на портале "Госуслуги". Он добавил, что она совмещает в себе сразу 17 услуг.