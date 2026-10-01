В России введут обязательные уведомления о новых кредитах через "Госуслуги" Эксперт Семов: с 2027 года граждан будут оповещать о кредитах через "Госуслуги"

Москва1 окт Вести.В России планируют ввести обязательное уведомление граждан через "Госуслуги" о взятых на их имя кредитах на сумму от 50 000 рублей, что позволит оперативно выявлять мошеннические действия и использовать право на отказ от займа. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов.

Он отметил, что нововведение о защите от кредитного мошенничества с порогом в 50 000 рублей имеет уязвимость в виде риска смещения активности злоумышленников в сегмент более мелких сумм, однако эта мера может быть доработана в будущем на основе правоприменительной практики.

В этой истории заложено от 50 000 рублей, если взят кредит на человека. Ему будут приходить уведомления о том, что он может, в том числе и отказаться – будет действовать период охлаждения рассказал Семов

Эксперт предупредил: планка в 50 000 рублей, установленная для "периода охлаждения", оставляет лазейку для злоумышленников. Любой кредит на сумму менее этого лимита, например, 49 999 рублей, оказывается вне зоны защиты. Он объяснил, почему в качестве порога установлена именно эта сумма.

Существует проблема перекредитованности, как раз она в этом диапазоне от 30 000 до 50 000 рублей. Но, как правило, эти люди, они не страдают от мошенников. Есть предположение, что мошенники могут переместиться в сегмент 49 999 рублей. Сейчас их сегмент от сотни до трехсот тысяч рублей и больше, но в течение года механизмы будут дорабатываться сказал эксперт

Он также пояснил, как будет осуществляться уведомление гражданина о взятии кредита на его имя.

Если примитивно, то можно говорить так: это не будет звонок, то есть обязательно это надо подчеркнуть, что никто не будет названивать человеку и говорить: "Вам одобрили кредит". Нет, это будут как раз делать мошенники. То есть будет установленный контакт, будет установлен определенный законный канал связи с заемщиком, куда будет эта информация приходить. Скорее всего, это будут и пуш, и SMS –уведомления. Ближе к вступлению в силу механизма будет известна форма уведомления. Если же человек установил себе услугу по самозапрету на взятие кредита, то у него вообще сообщений этих не должно появляться разъяснил Семов

С 1 октября 2027 года заемщики будут оперативно узнавать о своих кредитах через "Госуслуги". Согласно новым правилам, банки и МФО должны передавать данные о выданных займах в бюро кредитных историй. Как только бюро получит эту информацию, пользователю придет уведомление в личный кабинет — на это отводится 15 минут. В сообщении будут указаны все важные детали: кто выдал деньги, на какую сумму, под какой процент и на какой срок.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи VIII созыва Сергей Боярский рассказал, что услугой по самозапрету на выдачу кредитов воспользовались уже более 21 миллиона россиян.