Банк России ужесточит с 1 октября лимиты по потребкредитам С 1 октября Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов

Москва1 окт Вести.Банк России принял решение повысить с 1 октября лимиты по выдаче некоторых видов кредитов закредитованным заемщикам, сообщает РИА Новости.

Так, ЦБ в октябре-декабре ужесточит макропруденциальные лимиты (МПЛ), регулирующие долю кредитов, которые банки и микрофинансовые организации могут выдавать заемщикам, долговая нагрузка которых превышает 50% по кредитам или 80% по доходам.

Изменения, которые действуют в IV квартале, затронут необеспеченные потребкредиты, нецелевые потребкредиты под залог недвижимости и авто, а также целевые автокредиты.

Что касается регулирования ипотеки на готовое и строящееся жилье в многоквартирных домах, а также кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), то все осталось без изменений.

Глава комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина "Моифинансы.рф" Максим Семов рассказал в беседе с ИС "Вести", что в России могут ввести обязательное уведомление граждан через "Госуслуги" о взятых на их имя кредитах в размере от 50 тыс. руб.

Такая мера позволит своевременно выявлять мошеннические действия и использовать право гражданина на отказ от займа, пояснил Семов.