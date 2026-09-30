РБК рассказал про основные изменения для россиян с 1 октября

Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 октября РБК рассказал про основные изменения для россиян с 1 октября

Москва30 сен Вести.С 1 октября изменятся правила для маркетплейсов, условия семейной ипотеки и порядок пополнения счетов наличными через банкоматы. О новых законах рассказало издание РБК.

В частности, маркетплейсы, сервисы доставки, такси и другие площадки должны заранее предупреждать партнеров об изменении условий, а в карточках товаров указывать данные о продавце, сертификатах, лицензиях и маркировке. Покупатели смогут через платформу требовать возврат денег или замену товара. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Для самозанятых ограничат систематическую работу с одним заказчиком через онлайн-платформу. Такой занятостью будет считаться работа от 60 часов в месяц в течение полугода. С другими заказчиками через ту же платформу работать можно.

Условия семейной ипотеки будут зависеть от числа детей и региона. В регионах ставки составят от 10% до 2%, лимит кредита – от 6 млн до 10 млн рублей. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях – от 12% до 4%, лимит – от 12 млн до 18 млн рублей. Для строительства частного дома ставка останется 6%, срок кредита ограничат 15 годами.

Через СБП заработает сервис cash-in: наличные можно будет внести в банкомате одного банка и зачислить на свой счет в другом. Лимиты – 25 тыс. рублей за операцию, 50 тыс. в сутки и 200 тыс. в месяц. Возможна комиссия, о ней банк предупредит заранее.

МФО не смогут выдавать заем дороже 200% годовых клиенту с двумя непогашенными займами такой же стоимости. С апреля 2027 года правило ужесточат: отказ будет уже при одном займе дороже 100% годовых.

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