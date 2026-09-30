Москва30 сенВести.С 1 октября маркетплейсы обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Об этом следует из вступающего в силу закона.
Ранее торговые площади сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом чаще всего возврат проходит за несколько часов.
С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом "О защите прав потребителей".
Требования потребителя о ... возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению ... в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требованияговорится в законе
С 1 октября 2026 года в России вступает в силу ряд важных изменений, затрагивающих пенсионные выплаты, банковские операции с наличными, работу маркетплейсов и сотрудничество с самозанятыми гражданами. Подробнее о нововведениях – в материале ИС "Вести".