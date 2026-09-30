С 1 октября маркетплейсы обяжут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней

Маркетплейсы с 1 октября обяжут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней С 1 октября маркетплейсы обяжут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней

Москва30 сен Вести.С 1 октября маркетплейсы обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Об этом следует из вступающего в силу закона.

Ранее торговые площади сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары​​​. При этом чаще всего возврат проходит за несколько часов.

С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Требования потребителя о ... возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению ... в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования говорится в законе

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу ряд важных изменений, затрагивающих пенсионные выплаты, банковские операции с наличными, работу маркетплейсов и сотрудничество с самозанятыми гражданами. Подробнее о нововведениях – в материале ИС "Вести".