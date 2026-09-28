ЦБ обязал банки восстанавливать доступ к картам за один рабочий день ЦБ разъяснил сроки восстановления доступа к заблокированным картам

Москва28 сен Вести.Банк России обязал кредитные организации восстанавливать доступ к электронным средствам платежа клиента не позднее одного рабочего дня после принятия положительного решения по его заявлению. Это касается банковских карт и других платежных инструментов.

Как следует из информационного письма регулятора, банк должен рассмотреть обращение о возобновлении обслуживания максимум за 30 дней, а по операциям с трансграничными переводами — за 60 дней.

О разблокировке клиента необходимо уведомить способом, предусмотренным договором. ЦБ также отдельно подчеркнул важность оперативного восстановления доступа к средствам для участников СВО.