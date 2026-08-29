В России с сентября начнется запуск единой системы учета банковских карт Единая система учета банковских карт будет запущена в России с 1 сентября

Москва29 авг Вести.В России с 1 сентября начнется запуск единой системы учета платежных банковских карт. Об этом проинформировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. По его словам, нововведение должно помочь в борьбе с мошенниками.

В целях борьбы с дропперами принято решение о том, что на руках у гражданина должно быть не больше 20 карт. Это ограничение будет реализовано с 1 сентября 2027 года, но подготовиться необходимо уже сейчас. И Национальная система платежных карт с 1 сентября текущего года будет этим заниматься пояснил парламентарий

Аксаков уточнил, что таким образом планируется исключить массовое оформление карт на подставных лиц и быстрее выявлять мошенников.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг с сентября получит доступ к информации о платежах и денежных переводах через платежную систему "Мир" и Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Изменения направлены на повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов.