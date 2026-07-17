Москва17 июл Вести.Совет Федерации РФ одобрил закон об обязанности раскрытия информации кредитными организациями, имеющими право на осуществление перевода денежных средств.

Согласно нововведению, размещаться информация будет в местах оказания услуг и на официальных сайтах кредитных организаций.

Закон обязывает кредитные организации раскрывать информацию об условиях осуществления переводов через сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.

Ранее Совет Федерации одобрил базовый закон, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта в России.