Маркетплейсы в России с 1 октября ужесточат проверку товаров Юрист Карпов: возврат денег за товары на маркетплейсах ограничат 10 днями

Москва30 сен Вести.Российские маркетплейсы с 1 октября начнут проверять информацию о товарах через государственные информсистемы (ГИС), онлайн-площадки обяжут направлять покупателю деньги за возвращенный товар не позднее 10 дней с момента оформления заявки.

Каждая карточка будет сверяться с 12 государственными информационными системами и реестрами — от системы маркировки "Честный знак" и единого реестра сертификатов и деклараций соответствия до реестров лекарственных средств, медизделий, пестицидов и агрохимикатов, системы мониторинга движения лекарств и единых реестров ЕАЭС рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП)

Без подтверждения в названных ГИС карточка товара не будет опубликована. Маркетплейсы также обязаны обеспечить техническую возможность для размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.

Доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов в разговоре с ТАСС напомнил, что ранее торговые онлайн-площадки самостоятельно устанавливали сроки возврата средств.

Для товара надлежащего качества сроки отказа остаются прежними, добавил собеседник агентства.

До его получения вы можете отказаться от него в любой момент, а после - уже в течение 7 дней уточнил юрист

Карпов отметил, что если товар оказался надлежащего качества и отказ не связан с браком, то расходы за пересылку несет покупатель.

15 сентября Минэкономразвития России обнародовало проект поправок о регулировании деятельности цифровых платформ. Так, предлагается закрепить возможность возврата товара надлежащего качества только после согласования с продавцом. В случае принятия поправок они вступят в силу 1 марта 2027 года.