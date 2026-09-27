В РФ могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных онлайн Глава ЦСР Смелов: правила возврата товаров, купленных онлайн, могут пересмотреть

Москва27 сен Вести.Продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей, возвращающих товары надлежащего качества, по этой причине правила возврата могут пересмотреть. Об этом РИА Новости заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

По его словам, донастройка законодательства коснется закона "О защите прав потребителей". Правительство будет определять категории товаров, для которых установят особый порядок возврата и отказа от покупки.

Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего, в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах – когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение сказал Смелов

Он отметил целесообразность введения ограничения возврата отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице, например, продуктов питания и лекарственных средств.

Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение пояснил глава ЦСР

По закону о защите прав потребителей сейчас такие товары надлежащего качества, купленные в магазине, возврату не подлежат.

Кроме того, он отметил необходимость повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Смелов напомнил, что бывают ситуации, когда предприниматель видит большое количество отказов, а позже выясняется, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил товарный вид.

Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену добавил он

Ранее председатель Московского общества защиты потребителей (МОЗП) Антон Недзвецкий заявил, что в России не нужно ужесточать правила возврата товаров на маркетплейсах.