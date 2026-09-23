Москва23 сенВести.В России не нужно ужесточать правила возврата товаров на маркетплейсах. Такое мнение высказал ИС "Вести" председатель Московского общества защиты потребителей (МОЗП) Антон Недзвецкий.
Когда мы анализировали этот законопроект и давали свое отрицательное заключение по нему, мы изучали и зарубежную практику. И на самом деле практика такова, что в подавляющем большинстве стран возможность возврата дистанционно купленного товара не ставится в зависимости от согласия продавца. Это направлено на повышенную защиту граждан, приобретающих товары дистанционным способом, именно потому, что они этот товар не видят. Поэтому мы, конечно, считаем, что в России нет необходимости менять устоявшиеся правила о том, что купленный дистанционно товар человек имеет полное право вернуть, просто обнаружив, что он не соответствует картинке, которую он видел в интернетесказал он
Ранее сообщалось, что несколько общественных потребительских организаций высказались против предлагаемых Министерством экономического развития более жестких правил возврата товаров приобретенных онлайн. Эти изменения, по мнению участников профильных организаций, ограничивают права покупателей.