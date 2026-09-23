Москва23 сен Вести.В России не нужно ужесточать правила возврата товаров на маркетплейсах. Такое мнение высказал ИС "Вести" председатель Московского общества защиты потребителей (МОЗП) Антон Недзвецкий.

Когда мы анализировали этот законопроект и давали свое отрицательное заключение по нему, мы изучали и зарубежную практику. И на самом деле практика такова, что в подавляющем большинстве стран возможность возврата дистанционно купленного товара не ставится в зависимости от согласия продавца. Это направлено на повышенную защиту граждан, приобретающих товары дистанционным способом, именно потому, что они этот товар не видят. Поэтому мы, конечно, считаем, что в России нет необходимости менять устоявшиеся правила о том, что купленный дистанционно товар человек имеет полное право вернуть, просто обнаружив, что он не соответствует картинке, которую он видел в интернете