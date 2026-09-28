Москва28 сен Вести.Из-за новых правил возврата покупок на маркетплейсах россияне могут начать чаще выбирать вещи в подарок для близких в обычных магазинах. Такое мнение выразила в комментарии NEWS.ru маркетолог Елена Градусова.

15 сентября Минэкономразвития России опубликовало проект поправок по регулированию деятельности цифровых платформ. Так, предлагается закрепить возможность возврата товара надлежащего качества только после согласования с продавцом. Документ доступен на портале нормативных актов и проходит общественное обсуждение. В случае принятия поправок они могут вступить в силу 1 марта 2027 года.

По словам Градусовой, пользователи социальных сетей восприняли данный проект как запрет возвращать одежду. Маркетолог заявила, что на самом деле возможность вернуть товар в пункт выдачи останется, а полный запрет коснется невозвратных товаров, в список которых предлагают внести электронику, парфюмерию, косметику и гигиенические товары. По словам эксперта, одежду и обувь вернуть можно будет, но с согласия продавца, и не исключено, что за свой счет.

Эксперт считает, что популярность маркетплейсов из-за не снизится.

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Градусова также заявила, что поправки предусматривают, что расходы теперь будут на покупателях, но причины дополнительных затрат для предпринимателей не устраняются. По данным собеседницы журналистов, 5% возвратов связаны с изменением решения покупателя, а 80% — с неподходящим размером и долгим ожиданием доставки. Градусова считает, что решение проблемы заключается в размещении честной информации о товаре, в том числе правильных характеристик.

Накануне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов заявил, что продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей, возвращающих товары надлежащего качества, по этой причине правила возврата могут пересмотреть.