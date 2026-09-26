С 1 октября в РФ маркетплейсы не смогут назначать скидки без согласия продавцов

Маркетплейсы не смогут устанавливать скидки без согласия продавцов с 1 октября С 1 октября в РФ маркетплейсы не смогут назначать скидки без согласия продавцов

Москва26 сен Вести.В России с 1 октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике. Среди прочего документ запретит маркетплейсам устанавливать скидки на товары без предварительного согласования с продавцом, сообщил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что автоматическое применение скидок к товарам без участия продавцов – один из наиболее острых вопросов, требующих урегулирования.

С 1 октября такая скидка возможна только с его [продавца] согласия и при уведомлении не менее чем за пять рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или полностью отказаться от скидок за свой счет уточнил Смелов

Также обсуждается введение новых правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах. В Московском обществе защиты потребителей посчитали такое ужесточение регламента избыточным.