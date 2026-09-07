"Ведомости": в РФ к 1 октября утвердят список допущенных к госзакупкам платформ

В РФ определят список маркетплейсов для проведения госзакупок к 1 октября "Ведомости": в РФ к 1 октября утвердят список допущенных к госзакупкам платформ

Москва7 сен Вести.Российское правительство планирует подготовить список маркетплейсов, которые допустят к проведению государственных закупок.

Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Министерства экономического развития РФ.

В первую очередь маркетплейсы должны будут соблюдать требования, которые сейчас предъявляются к операторам электронных площадок в соответствии с законодательством о закупках, при этом в расчет будут приниматься особенности самих цифровых платформ заявил собеседник издания

По его словам, конкретные площадки, которые допустят к проведению госзакупок, определят уже после формирования полного перечня условий.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России с 1 октября в формате эксперимента будет запущена упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы.

Между тем, в августе минпромторг РФ предложил распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний.

До этого стало известно о планах правительства России рассмотреть возможность установить приоритет для отечественных решений на основе искусственного интеллекта при государственных закупках.