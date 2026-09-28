Повышение пенсий и ставка до 2% по семейной ипотеке: изменения в РФ с 1 октября

Что изменится в жизни россиян с 1 октября Повышение пенсий и ставка до 2% по семейной ипотеке: изменения в РФ с 1 октября

Москва28 сен Вести.С 1 октября в России вступает в силу ряд изменений, которые затронут самые разные категории граждан. Так, ожидается индексация пенсий военнослужащих и изменение ставки по семейной ипотеке. Подробнее о нововведениях – в материале ИС "Вести".

Индексация пенсий военнослужащих

С 1 октября пройдет ежегодная индексация пенсий военнослужащих, а также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Подавать заявление не нужно – ведомственные пенсионные подразделения автоматически изменят суммы.

Удвоение фиксированной выплаты пенсионерам

Пенсионеры, в сентябре достигшие 80-летнего возраста, с октября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии – она увеличится с 9 584,69 до 19 169,38 рубля.

Изменение условий семейной ипотеки

Второй месяц осени принесет изменения условий семейной ипотеки: теперь ставка по ней будет зависеть от числа детей и составит от 2% до 12%. Так, для семей с одним ребенком младше 7 лет, проживающих за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, ставка составит 10%. Семьи с двумя детьми, один из которых младше семи лет, смогут рассчитывать на 8%, а ставка в 2% полагается при наличии пяти детей.

В столичных же регионах ставки будут на два процента выше.

Индексация услуг ЖКХ

Тарифы ЖКХ с 1 октября изменятся. Как сообщил ИС "Вести" эксперт Дмитрий Бондарь, речь идет о ресурсоснабжающих организациях – тех, которые доставляют в дома тепло, газ, электричество и воду. При этом плата за содержание, текущий ремонт и дополнительные услуги, такие как домофон и консьерж, должна остаться прежней.

Внесение наличных через банкомат другого банка

С октября россияне смогут вносить наличные в банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом, если организация подключена к Системе быстрых платежей (СБП). При этом бесплатные лимиты СБП к таким операциям применяться не будут, поскольку они считаются переводом между своими счетами.

Фиксация нарушений на земельных участках

Нарушения на земельных участках с 1 октября смогут фиксировать с помощью дронов. Сама технология применяется уже давно, но этой осенью она получила официальный статус: теперь, если с дрона зафиксировано нарушение, инспектор будет обязан выдать предостережение или возбудить дело об административном правонарушении и провести проверку.

Урегулирование системы скидок на маркетплейсах

С октября маркетплейсы не смогут устанавливать скидки на товары без предварительного согласования с продавцом. Это сделает продажи более честными, хотя скидок может стать меньше – продавец будет иметь право вообще отказаться от них или установить минимальную цену, ниже которой товар нельзя будет купить.

Контроль за доходами трудовых мигрантов

Налоговые органы в октябре начнут передавать в МВД данные о доходах иностранных граждан, прибывших в Россию для заработка. Как сообщил председатель Госдумы VIII созыва Вячеслав Володин, это позволит отслеживать возможность трудовых мигрантов содержать себя и свою семью во время пребывания в России.