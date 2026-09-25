Володин напомнил, какие законы в РФ вступят в силу с 1 октября

Володин рассказал о вступающих в силу с 1 октября законах Володин напомнил, какие законы в РФ вступят в силу с 1 октября

Москва25 сен Вести.В октябре в России вступят в силу законы по контролю за доходами мигрантов, охране здоровья детей и защите прав потребителей. Об этом сообщил председатель Госдумы VIII созыва Вячеслав Володин.

В своем канале в мессенджере MAX он напомнил о содержании вышеназванных инициатив.

Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в нашу страну с целью заработка. Это необходимо, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории России написал Володин

Также вступят в силу новые правила по определению территории вокруг образовательных учреждений, на которой запрещена торговля кальянами, вейпами и табачной продукцией.

Ранее в России вступили в силу новые нормы, направленные на совершенствование миграционной политики. Изменения существенно расширили полномочия правоохранителей в сфере борьбы с нелегалами.