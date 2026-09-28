Россияне смогут пополнять счета через банкоматы других банков с 1 октября Россияне смогут вносить деньги на счет через банкомат другого банка с 1 октября

Москва28 сен Вести.Россияне с 1 октября 2026 года смогут вносить наличные на банковский счет через банкоматы сторонних кредитных организаций с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствует указание Банка России, зарегистрированное Минюстом РФ, пишет ТАСС.

Новая возможность позволит через СБП перевести наличные, внесенные в банкомат одного банка, на свой счет в другой кредитной организации. Оба банка при этом должны быть участниками СБП. Решение о подключении такой услуги каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно.

Для пополнения счетов через сторонние банкоматы установлены ограничения. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, за сутки – максимум 50 тысяч рублей, а за календарный месяц – до 200 тысяч рублей.

Сейчас пополнить счет наличными можно через банкоматы своего банка или его партнеров.

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу ряд важных изменений, затрагивающих пенсионные выплаты, банковские операции с наличными, работу маркетплейсов и сотрудничество с самозанятыми гражданами. Подробнее о нововведениях – в материале ИС "Вести".