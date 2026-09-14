Центробанк работает над расширением СБП для переводов за рубеж ЦБ планирует увеличить максимальную сумму перевода по СБП между юрлицами

Москва14 сен Вести.Банк России планирует расширение системы быстрых переводов (СБП) для того, чтобы ее можно было использовать для транзакций средств за рубеж. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка до 2029 года, текст которого опубликован на официальном сайте организации.

Помимо расширения СБП для переводов за границу, ЦБ также определил такие направления развития, как продвижение карт "Мир" и внедрение альтернативных схем расчетов. Кроме того, Центробанк планирует увеличить максимальную сумму переводов по СБП между юридическими лицами. На данный момент лимит составляет 1 млн рублей.

Проект основных направлений развития финансового рынка направлен президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации. В дальнейшем планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Государственной думе. По итогам будет опубликован финальный документ говорится в сообщении

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко допустил, что ЦБ может снизить ключевую ставку до конца года еще на 1% либо на 1,5%.