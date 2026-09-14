ЦБ введет надбавки для банков по облигациям, обеспеченным потребкредитами Банк России введет надбавки на вложения банков по секьюритизированным облигациям

Москва14 сен Вести.Центробанк с 15 октября введет макропруденциальные надбавки в размере 250% за вложения банков в облигации, которые обеспечены поступлением средств по потребкредитам, в том числе автокредитам, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Надбавки затронут и банки-оригинаторы, и банки-инвесторы, ипотечные облигации под них не подпадают.

Банк России с 15 октября 2026 года устанавливает надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями денежных средств от потребительских кредитов, в том числе от автокредитов, а также по кредитным требованиям к специализированным обществам, эмитирующим такие бумаги говорится на сайте регулятора

Для банков-инвесторов итоговый коэффициент риска с учетом макропруденциальной надбавки составит 52%. При этом если бумаги продаются небанковским инвесторам, надбавки не применяются, что должно сохранить стимулы к секьюритизации потребительских кредитов в целом.

В последние годы банки активизировали сделки секьюритизации потребительских кредитов. За период с начала 2023 по июль 2026 года эмитировано 64 выпуска облигаций секьюритизации потребительских кредитов на сумму 1,5 триллиона рублей (за 2019–2022 годы – восемь выпусков на сумму 51 миллиард рублей) отметили в ЦБ

Как сообщается, на 1 августа 2026 года 58% облигаций, выпущенных с начала 2023 года, все еще остаются в банковском контуре. Банки-оригинаторы держат младший транш объемом не менее 20%, который первым принимает убытки по кредитному пулу. Еще 43% выпущенных бумаг удерживают банки-инвесторы.

В ЦБ подытожили, что в случае роста рисков регулятор может повысить размеры надбавок.

Ранее Центральный банк России подготовил проект основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Особое внимание будет уделено развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг.