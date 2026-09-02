Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора в 2026 году

ЦБ увеличил прогноз по годовой прибыли российских банков до 4,4 трлн рублей Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора в 2026 году

Москва2 сен Вести.Центробанк увеличил прогноз по прибыли российских банков на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

С учетом высокого фактического уровня маржи мы повысили прогноз по прибыли в 2026 году до 3,9–4,4 трлн с 3,4–3,9 трлн рублей говорится в материалах

В ЦБ также сообщили о росте чистой прибыли банковского сектора в первом полугодии 2026 года на 36%. Таким образом сумма достигла отметки в 2,3 трлн рублей.

Ранее Банк России сделал прогноз уровня ключевой ставки в 2027 году в "рисковом" сценарии.