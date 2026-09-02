В "Россельхозбанке" отчитались о чистой прибыли в 34,5 млрд рублей в 2026 году

Чистая прибыль "Россельхозбанка" составила по итогам полугодия 34,5 млрд рублей В "Россельхозбанке" отчитались о чистой прибыли в 34,5 млрд рублей в 2026 году

Москва2 сен Вести.Чистая прибыль "Россельхозбанка" по итогам полугодия в 2026 году составила 34,5 млрд рублей, проинформировал председатель правления банка Борис Листов в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Эти значения соответствуют траектории 2025 года - самого успешного года для "Россельхозбанка" за всю историю деятельности, отметил он.

Если говорить про финансовые результаты полугодия, то мы заработали чистого операционного дохода в объеме 93,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила по итогам полугодия 34,5 млрд рублей привел данные Листов

Он добавил, что пока рано подводить итоги года, но он рассчитывает, что банк выйдет на целевые показатели по объему портфеля, по его доходности и качеству.