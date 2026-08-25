Росимущество рассчитывает направить в бюджет около 600 млрд рублей за год

Доходы бюджета от Росимущества могут достичь 600 млрд рублей Росимущество рассчитывает направить в бюджет около 600 млрд рублей за год

Москва25 авг Вести.Росимущество планирует по итогам текущего года направить в федеральный бюджет около 600 миллиардов рублей с учетом дивидендов. Об этом глава ведомства Вадим Яковенко сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Яковенко, за первое полугодие поступления в бюджет от управления государственным имуществом составили 307 миллиардов рублей. Объем продаж при этом превысил 260 миллиардов рублей.

По итогу года, вместе с дивидендами, которым наше агентство также обеспечивает поступление, соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим сказал он

Ранее сообщалось, что поступления от бизнеса в бюджет страны к середине августа составили почти 384 миллиардов рублей. Показатель в 1,5 раза превышает сумму за весь 2025 год.