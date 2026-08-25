Москва25 авгВести.Росимущество планирует по итогам текущего года направить в федеральный бюджет около 600 миллиардов рублей с учетом дивидендов. Об этом глава ведомства Вадим Яковенко сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам Яковенко, за первое полугодие поступления в бюджет от управления государственным имуществом составили 307 миллиардов рублей. Объем продаж при этом превысил 260 миллиардов рублей.
По итогу года, вместе с дивидендами, которым наше агентство также обеспечивает поступление, соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставимсказал он
Ранее сообщалось, что поступления от бизнеса в бюджет страны к середине августа составили почти 384 миллиардов рублей. Показатель в 1,5 раза превышает сумму за весь 2025 год.