В "Россетях" назвали достижимой выручку более 2 трлн рублей Глава "Россетей" Рюмин заявил, что выручка компании может превысить 2 трлн руб.

Москва26 июн Вести.В "Россетях" рассчитывают заработать более двух триллионов рублей в этом году. Такой показатель является достижимой целью, заявил ИС "Вести" гендиректор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

У нас планы, думаю, что выручка у нас превысит два триллиона рублей. Сейчас уже практически полугодие [прошло], и я понимаю, что это достижимая цель, она будет выполнена. По прибыли, по другим показателям мы рассчитываем тоже на рост. Пока рано, конечно, говорить, все зависит и от объемов потребления и от отпуска электроэнергии сказал он

По словам Рюмина, в целом в "Россетях" положительно в перспективе оценивают финансовую устойчивость компании.

С перспективой смотрим, у нас положительные ожидания. И, наверно, важно сказать, что мы соблюдаем, и в прошлом году, и в этом году мы пытаемся соблюдать, финансовые ковенанты (условия), чтобы компания была финансово устойчивой подчеркнул он

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что перед компанией "Россети" стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры.