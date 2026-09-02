Москва2 сен Вести.С момента начала работы "Россельхобанка" на территории Дальнего Востока в экономику региона было вложено более одного триллиона рублей. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

По его словам, большую часть инвестиций компания вложила в предприятия агропромышленного комплекса.

Мы, безусловно, продолжаем поддержку экономики Дальневосточного федерального округа. В экономику региона мы вложили с момента начала работы здесь уже более 1 трлн рублей. Из них 740 млрд мы вложили именно в предприятия агропромышленного комплекса. На сегодняшний день мы уже реализовали 439 инвестиционных проектов, создали 25 000 рабочих мест. С начала года мы профинансировали аграрные предприятия в объеме 34 млрд рублей, что больше на 14%, чем за аналогичный период прошлого года сказал Листов

Также глава правления банка сообщил, что за 10 лет объем кредитного портфеля в регионе увеличился в 2,5 раза.

Если говорить про Приморский край, сегодня мы здесь, во Владивостоке, то здесь кредитный портфель увеличился аж в 10 раз и достиг 64 млрд рублей. При этом интересно, что качество кредитного портфеля — это не только интересно, это еще и важно — оно улучшилось просто кардинально. Если 10 лет назад объем просроченной задолженности был 2,4%, то на 1 июля 2026 года уровень просроченной задолженности 0,1%. Если посмотреть в целом по стране, то уровень просроченной задолженности составляет 3,6%, то нужно отметить, что аграрные предприятия в Дальневосточном федеральном округе эффективно, стабильно работают. И в целом это показывает успешность бизнес-модели работы "Россельхозбанка" с аграрными предприятиями в регионе пояснил он

Также Листов в интервью рассказал, что чистая прибыль "Россельхозбанка" по итогам полугодия составила 34,5 млрд рублей.