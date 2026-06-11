ЕЦБ впервые с 2023 года поднял ключевые ставки ЕЦБ повысил три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов

Москва11 июн Вести.Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок. Как сообщается в заявлении регулятора, повышение составило 25 базисных пунктов — это первый подобный шаг с 2023 года.

Согласно опубликованному документу, "процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и механизму маржинального кредитования будут повышены до 2,25%, 2,40% и 2,65% соответственно". Новые ставки вступят в силу 17 июня 2026 года. В ЕЦБ подчеркнули, что управляющий совет сохраняет приверженность политике, направленной на стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.

Одной из причин ужесточения денежно-кредитной политики названы геополитические факторы.

Война на Ближнем Востоке усиливает инфляционное давление, и решение о повышении ставок является обоснованным в рамках широкого спектра сценариев, описывающих возможное развитие этого шока и его влияние на среднесрочные перспективы экономики еврозоны отметили в ЕЦБ

При этом регулятор признает, что перспективы остаются неопределенными: сохраняются риски как ускорения инфляции, так и замедления экономического роста.