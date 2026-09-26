В СФ рассказали о новых правилах информирования о займах с 1 октября 2027 года

Сенатор: в РФ будет действовать новый механизм информирования граждан о кредитах В СФ рассказали о новых правилах информирования о займах с 1 октября 2027 года

Москва26 сен Вести.В России планирую ввести новые правила информирования граждан о потребительских кредитах и микрозаймах, оформленных на их имя. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, банки будут обязаны передавать сведения о подписании договора потребительского кредита или займа в квалифицированное бюро кредитных историй, а оттуда уведомление поступит в личный кабинет заемщика на "Госуслугах".

Банки и микрофинансовые организации будут передавать сведения о подписании договора в квалифицированное бюро кредитных историй, а оттуда уведомление поступит в личный кабинет заемщика на "Госуслугах" отметил сенатор

Парламентарий уточнил, что уведомление должно быть отправлено не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. По его словам, преимущество такого механизма заключается именно в скорости: человек узнает о договоре практически сразу, а не после появления задолженности или обращений коллекторов.

В сообщении будет указана информация о кредиторе, сумме кредита, процентной ставке и сроке возврата.