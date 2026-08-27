Москва27 авг Вести.Почему было решено направлять уведомление о заключении договора кредита в личный кабинет "Госуслуг", рассказал ИС "Вести" главный консультант Службы по защите прав потребителей Банка России Роман Шепель.

Для защиты тысяч россиян от мошенников, был утвержден новый закон. Он обязывает банки и микрофинансовые организации оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. Подобный механизм внедрили неслучайно, указал он.

Мы выбрали эту цепочку передачи информации неслучайно. Она уже активно используется и участниками финансового рынка, и порталом "Госуслуги". Например, в рамках установления механизма самозапрета на получение кредита или займа. Таким образом, обмен данными будет происходить по уже знакомому и апробированному пути. Это должно сделать внедрение нового механизма уведомления и его дальнейшую работу более стабильными и оперативными. Что касается "Госуслуг", то человек сможет получать такие уведомления после регистрации на портале, при условии, что он не отказался от получения уведомлений в личном кабинете