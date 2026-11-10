В ОП предупредили россиян о фейковых магазинах в период распродаж В преддверие Всемирного дня шопинга мошенники создают фейковые онлайн-магазины

Москва10 ноя Вести.Россиянам следует быть бдительными при совершении онлайн-покупок, поскольку в преддверие Всемирного дня шопинга, отмечаемого 11 ноября, мошенники создают фейковые сайты маркетплейсов и заманивают доверчивых покупателей нереальными скидками. Об этом рассказал зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Мошенники тоже готовятся к сезону распродаж и готовят свои "скидки" для потенциальных пострадавших. Они начинают активно создавать фейковые сайты <…>, заманивая агрессивной рекламой с очень большими скидками сказал он в беседе с ТАСС

Собеседник агентства пояснил, что злоумышленники рассылают СМС со ссылками на "эксклюзивные акции", при переходе на которые происходит автоматическое скачивание на устройство вредоносного ПО, собирающего личные данные пользователя. Такая ссылка также может предусматривать заказ и предоплату несуществующего товара. Если пользователь добавит его в корзину и оплатит, то потеряет деньги без какой-либо возможности вернуть их.

Эксперт также указал, что мошенники могут звонить от имени операторов онлайн-магазинов, службы доставки и требовать подтверждения заказа, иначе "из-за сбоя" товар будет по цене без скидки.

Машаров посоветовал россиянам заказывать товары только через официальные приложения онлайн-магазинов и маркетплейсов и призвал не доверять чрезмерно большим скидкам и низким ценам.

Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников предупредил, что мошенники в преддверии распродаж 11 ноября стали массово рассылать фишинговые письма от имени маркетплейсов. Переходя по указанным в них ссылкам, жертва попадает на поддельный сайт, что дает мошенникам доступ к личному кабинету с привязанными банковскими картами.